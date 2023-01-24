Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом

В подкидывании тараканов в дом обвинили москвичи фирму по борьбе с насекомыми в комментариях под одним из постов в группе «Соседи. Белорусская — Новослободская — Маяковская» в запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Уже второй раз совпадение. Одновременно появляются непрошеные гости в квартире и объявление на двери подъезда о возможности провести обработку от них… Интересно, как они это делают?» — задался вопросом автор публикации.

В комментариях многие юзеры заявили, что представители таких частных служб сами подселяют тараканов, муравьев, клопов и других насекомых в подвалы и подсобные помещения жилых домов, а иногда прямо в квартиры.

«Они сами могут подкинуть насекомых в квартиру, если рядом стоят какие-то ящики. В надежде, что вы сразу же обратитесь к ним. Видела подобное своими глазами! Так что срывайте такие объявления и возле входных дверей ничего не ставьте», — посоветовала одна из подписчиц интернет-сообщества.

Несколько человек призвали не вестись на своеобразную рекламу, а обращаться в управляющую компанию, которая может провести обработку подвала бесплатно.

Ранее москвичи обвинили столичную церковь в незаконном захвате тротуара. Представители храма дали им официальный ответ.