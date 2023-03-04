Перечислены обязанности вожатых в столичном лагере для взрослых

Обязанности вожатых в столичном лагере «Продленка» для «молодых взрослых» перечислили в беседе с «Мослентой» его создательницы, москвички Настя Красовская, Соня Большунова, Катя Сазоненкова и Саша Железнова.

«Мы очень тщательно отбираем вожатых для нашего лагеря. Все претенденты проходят специальное собеседование. Мы смотрим, подходит ли нам человек по духу, с кем будет хорошо нам и кому будет хорошо с нами», — заявили они.

Роль вожатых — быть связующим звеном между организаторами и «детьми». Эти люди должны быть очень организованными, любящими внимание и умеющими «зажигать» других. Они должны четко понимать, когда главную роль нужно отдать «детям», а когда взять ответственность в свои руки, отметили собеседницы «Мосленты».

«Искать вожатых — очень важная и кропотливая работа. Вожатый — это наш единомышленник, которому искренне нравится наш проект», — рассказали девушка. Они подчеркнули, что это не работа, что они не заключают с вожатыми трудовых договоров. «Мы ищем людей, которым нравится творить и создавать, неважно что: хоть контент в соцсетях, хоть танцевальные постановки, хоть видеоролики. Очень важно просто любить людей и быть эмпатичным», — сказали москвички.

Ранее главное правило общения с глухими людьми раскрыл москвич с нарушением слуха Дмитрий Потапов, работающий курьером. Он призвал говорить со слабослышащими как обычно.