Перечислены самые колоритные места на Покровке

Обязательные для посещения места одного района в центре Москвы в беседе с «Мослентой» назвала автор популярного Telegram-канала «Покровка и все мерзости» Евгения Юдженич.

Юдженич отметила, что на Покровке есть несколько мест, которые необходимо посетить для того, чтобы проникнуться духом района. По ее словам, первым делом можно зайти в особняк в Большом Трехсвятительском переулке, после чего заглянуть в алкобуфет «Рюмка» — «самую душевную и дружественную рюмочную», которая находится Гусятниковом переулке.

Кроме того, собеседница «Мосленты» посоветовала москвичам зайти в кафе «Скрепка», расположенном в Девяткином переулке, а также заглянуть в знаменитый бар «Сюр» на Китай-городе и «Зинзивер» на Покровских воротах.

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