Названы самые оригинальные места для бракосочетаний в Москве

Самые оригинальные места для бракосочетаний в Москве назвали «Мосленте» в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Торжественные церемонии бракосочетания на площадках вне стен привычных ЗАГСов начали проводить в городе с 2019 года. Сегодня москвичи могут пожениться более, чем на 30 выездных площадках.

Для проведения церемоний доступны самые разные локации — от старинных усадеб до современных лофт-пространств и небоскребов делового центра «Москва-Сити».

«Сейчас более 25 процентов торжественных регистраций браков проходят в самых необычных местах Москвы, в том числе на стадионах, в особняках и усадьбах, на московской канатной дороге, а также на станции метро "Маяковская"», — рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.