Перечислены основные ошибки желающих жить экологично людей

Основные ошибки желающих жить экологично людей перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. Она призвала отказаться от бумажных пакетов.

«Стремясь защитить планету, многие выбирают на кассах супермаркетов бумажные или биоразлагаемые пакеты. Это большая ошибка. Нельзя заменить пластиковые пакеты бумажными. Почему? Короткий ответ: потому что их делают из деревьев», — заявила Рябко.

Подсчеты показывают: если полностью перейти на бумажные пакеты, не сокращая потребления, это увеличит количество вырубки леса в России на 15 процентов, отметила она.

«Нужно извести ценные леса, которые росли несколько десятков лет, создавая уникальную экосистему, чтобы сделать пакеты, каждый из которых не прослужит и часа», — пояснила собеседница «Мосленты». Более того, производство бумажных пакетов неэкологично, так как требует много воды и сопровождается выбросами загрязняющих веществ в водоемы и воздух, добавила она.

Биоразлагаемые пакеты — тоже не выход, так как в большинстве случаев эта маркировка только вводит людей в заблуждение, продолжила Рябко. «Зачастую под видом биоразлагаемых пакетов продают оксоразлагаемые пластиковые. По сути это новый вид пластика, который под воздействием окружающей среды быстро превращается в микропластик», — сказала представитель Greenpeace Russia.

Если такой пакет оставить в лесу, собрать его уже не удастся, потому что он рассыплется на пластиковые частицы и, скорее всего, попадет в пищевую цепочку, а затем, вероятно, окажется на столе того, кто его выбросил, пояснила собеседница «Мосленты».

Настоящие биоразлагаемые пакеты, по ее словам, существуют, но для их утилизации нужны специальные промышленные системы.

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