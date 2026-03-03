Осиротевшая выдра нашла дом в подмосковном парке львов

В парке львов «Земля прайда» в деревне Караваево на содержание приняли осиротевшую выдру по имени Пирожок. С первых дней зверек привык к новому месту, пишет издание Regions.

В парке рассказали, что зоопарк попросил приютить Пирожка, так как выдре не могли обеспечить надлежащие условия для жизни — Пирожок нуждается в прямом доступе к воде и просторной территории.

«К нам обратились с просьбой взять его к себе и обеспечить условия, если это возможно. И вот сейчас этот уважаемый выдрун проходит карантин, а мы начали строительство очередного вольера для еще одного подопечного», — заявили в «Земле прайда».

На территории парка живут более 500 животных — от почти вымирающих львов-альбиносов до ягуаров, краснокнижных амурских тигров и медведей.

