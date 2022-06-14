Основатель музея СССР раскритиковал сегодняшнюю моду на ностальгию

Основатель музея СССР на Арбате Александр Попов в беседе с «Мослентой» раскритиковал сегодняшнюю моду на ностальгию.

«Часто слышу, что сейчас ностальгия по временам СССР превратилась в моду. Категорически не согласен с этим мнением. Ностальгия не может быть модой. Это все равно что сказать, пришел модный вирус. Это оксюморон для меня», — заявил Попов.

По его словам, ностальгия — это внутренние и болезненные переживания, а мода на винтаж — другое дело, она всегда приходит с периодичностью. «Вспомните тех же хиппи. Привычное надоедает, а ничего нового люди придумать не могут. Вот так и получается, что всплывает винтаж в новой подаче», — отметил собеседник.

Ранее известная российская бизнесвумен, общественный деятель и издатель Ирина Прохорова раскритиковала Москву времен СССР.