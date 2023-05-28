Жительница Подмосковья назвала основное место отдыха в Реутове

Основное место отдыха в подмосковном Реутове в беседе с «Мослентой» назвала местная жительница. По ее словам, это Центральный парк.

На территории присутствует мини-парк с аттракционами и развлечениями. Также там есть небольшой контактный зоопарк с козами, кроликами, черепахами, морскими свинками и шиншиллами, вход — 300 рублей, рассказала собеседница.

Кроме того, в парке можно увидеть Казанскую церковь и перекусить в местном кафе. В заведении продаются очень вкусные корн-доги, еду можно вынести на улицу или посидеть внутри, отметила местная жительница.

Ранее москвичей пригласили провести уик-энд на фестивале «Дикая мята».