00:31, 28 мая 2023
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Жительница Подмосковья назвала основное место отдыха в Реутове
Жительница подмосковного Реутова назвала основное место отдыха в городе.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Основное место отдыха в подмосковном Реутове в беседе с «Мослентой» назвала местная жительница. По ее словам, это Центральный парк.
На территории присутствует мини-парк с аттракционами и развлечениями. Также там есть небольшой контактный зоопарк с козами, кроликами, черепахами, морскими свинками и шиншиллами, вход — 300 рублей, рассказала собеседница.
Кроме того, в парке можно увидеть Казанскую церковь и перекусить в местном кафе. В заведении продаются очень вкусные корн-доги, еду можно вынести на улицу или посидеть внутри, отметила местная жительница.
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