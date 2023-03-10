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15:58, 10 марта 2023
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Перечислены особенности квартир высшего руководства СССР

Площадь квартиры для высшего руководства СССР составляла несколько сотен метров.

Перечислены особенности квартир высшего руководства СССР
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Особенности квартир для высшего руководства СССР в доме на Большой Грузинской, 36, строение 3, перечислила в беседе с «Мослентой» местная жительница Ольга Захарова.

«За время строительства дома из Наркомата тяжелой промышленности выделили Наркомат оборонной промышленности, а из него — Наркомат авиационной промышленности. Руководству этих организаций здесь и давали квартиры», — отметила женщина.

Отмечается, что некоторые квартиры имели по два входа, для персонала — отдельный. При небольшой кухне была маленькая комнатка, где могла жить прислуга. А для проживавшей семьи предназначались большие просторные комнаты.

150 и 205
квадратных метров

достигает площадь квартир в доме на Большой Грузинской

В доме уникальные двери, высокие потолки, отделка, спецсвязь, отметила Захарова. А у 50 процентов квартир индивидуальные планировки. В некоторых из них была отделка — имитация под кожу или шелк. На потолках в части квартир сохранилась лепная символика со звездами.

Ранее москвичи поделились впечатлениями о первых собственных кухнях во времена СССР.

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