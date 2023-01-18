Москвичка рассказала об особенностях отдыха на Балтийском море

Об особенностях отдыха на Балтийском море в беседе с «Мослентой» рассказала переехавшая на год в Зеленоградск москвичка Алиса Олисова. По ее словам, лучшим курортным городом Калининградской области является Зеленоградск.

«Снять квартиру в этом городе не в сезон очень легко, цены значительно отличаются от столичных. Считаю, что 20 тысяч рублей в месяц за жизнь у моря — невысокая цена. В сезон отпусков (он тут с мая до конца сентября) снять квартиру будет стоить, как в центре Москвы — цены можно смело умножать на четыре, из-за чего на лето я уезжала в столицу», — прокомментировала она вопрос о жилье.

По ее словам, цены в кафе здесь значительно ниже, чем в Москве, как и цены в ресторанах. К посещению москвичка посоветовала следующие местные заведения: Park House, Maneki, Porto Coffee с видом на море.

В городе можно посетить интересный музей с панорамной площадкой «Мурариум» — 40-метровая бывшая водонапорная башня в центре, откуда открывается вид на весь город.

Съездить также стоит и на Куршскую косу, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она начинается прямо за парком в Зеленоградске. Это уникальная природная полоса земли, которая омывается с одной стороны морем, с другой — заливом. Здесь тоже есть отели, рестораны, например в поселке Рыбачий — «Альтримо».

«Обязательно советую всем съездить в более модный город Светлогорск. Цены здесь уже выше: фешенебельнее отели, крутые машины, дорогие парковки. От Зеленоградска сюда идет комфортный поезд "Ласточка", в дороге надо будет провести около получаса», — рассказала Олисова.

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