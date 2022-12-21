Город
00:12, 21 декабря 2022
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Раскрыты особенности украшения столицы новогодними огнями

Раскрыты особенности украшения столицы новогодними огнями
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / AP Photo

Особенности украшения столицы новогодними огнями раскрыла «Мослента». Отмечается, что декорации хранятся на складах комплекса городского хозяйства, откуда их ежегодно достают, как новогодние игрушки с антресолей.

«Празднование будет бюджетным — московские улицы и парки украсят световыми конструкциями, которые уже использовались в предыдущие годы. Некоторые из них переоформят в соответствии с датой и символикой этого года», — говорится в материале.

Все украшения многофункциональные: модифицировать и использовать такие световые конструкции можно многократно.

Ранее была названа дата зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году. Этому обычаю уже несколько десятков лет.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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