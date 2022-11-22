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13:41, 22 ноября 2022
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Назван срок открытия магазинов Zara под новым брендом в России

Назван срок открытия магазинов Zara под новым брендом в России
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Срок открытия в России магазинов Zara под новым брендом называет со ссылкой на собственный источник «Москва 24».

«Магазины ZARA откроются под новым брендом в начале следующего года», — сообщает издание.

Ранее владельцем сети магазинов Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, в России стала группа Daher. Компания уточнила, что будет вести бизнес в России под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex. Daher перейдут большинство договоров аренды, связанных с магазинами Zara, Bershka, Massimo Dutti и других брендов Inditex.

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