Город
09:16, 02 февраля 2023
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Названы основные отличия современных городских скульптур от классических

Объект автора Григория Орехова «Никуда»
Объект автора Григория Орехова «Никуда»
Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Основные отличия современных городских скульптур, так называемых паблик-артов, от классического монументального искусства в беседе с «Мослентой» назвала продюсер «Архстояния» и директор Бюро Никола-Ленивец Юлия Бычкова.

«Традиционное монументальное искусство рассказывает о былом, оно как бы передает настоящему послания из прошлого, в то время как паблик-арт говорит о настоящем, иногда о будущем, реагирует на современную повестку, на потребности общества, на городской контекст», — пояснила собеседница.

По ее словам, эти направления различаются не только по форме, но и по смыслу. Например, скульптура Пушкина транслирует эпоху Александра I, а у скульптуры Романа Ермакова «Композиция в черную полоску», находящейся во дворе Музея Москвы, интерпретаций может быть множество, но они точно будут не про историю прошлого.

Ранее стало известно, что москвичам расскажут о восьми видах искусства в СССР на выставке в «Манеже».

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