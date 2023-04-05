Перечислены отличия еврейских школ в Москве от обычных

Отличия еврейских школ в Москве от обычных в беседе с «Мослентой» перечислил организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский.

По мнению Ставропольского, в еврейских школах к обычной общеобразовательной программе добавлены специальные предметы, например ученики изучают Тору, Талмуд. При этом иудеи тоже готовятся к ОГЭ и ЕГЭ.

Не всегда такие школы частные, но отличаются они лишь меньшим количеством учеников в классах, стоимостью обучения и более квалифицированным педагогическим составом, отметил собеседник «Мосленты».

Ранее были названы самые «еврейские» районы Москвы.