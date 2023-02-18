09:20, 18 февраля 2023
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Раскрыт способ определить хорошую столичную пельменную
Фото: Никита Инфантьев/ Коммерсантъ
Способ определить хорошую столичную пельменную раскрыл в беседе с «Мослентой» ресторанный критик Михаил Костин.
«Отличить хорошую пельменную от плохой проще простого. Стандарт одинаков для всех точек общественного питания. Нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, пункты Закона о защите прав потребителей и предлагать качественную вкусную еду», — сказал он.
Костин отметил: если в зале заведения присутствуют грязь и неприятный запах, если сотрудники выглядят так, что хочется сбежать, а еда вызывает сомнение, это плохое заведение, и возвращаться в него не стоит.
Ранее был назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве. Это заведение на улице Красина он упомянул в одном из своих стихотворений.