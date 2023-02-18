Город
09:20, 18 февраля 2023
1 мин.

Раскрыт способ определить хорошую столичную пельменную

Раскрыт способ определить хорошую столичную пельменную
Фото: Никита Инфантьев/ Коммерсантъ

Способ определить хорошую столичную пельменную раскрыл в беседе с «Мослентой» ресторанный критик Михаил Костин.

«Отличить хорошую пельменную от плохой проще простого. Стандарт одинаков для всех точек общественного питания. Нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, пункты Закона о защите прав потребителей и предлагать качественную вкусную еду», — сказал он.

Костин отметил: если в зале заведения присутствуют грязь и неприятный запах, если сотрудники выглядят так, что хочется сбежать, а еда вызывает сомнение, это плохое заведение, и возвращаться в него не стоит.

Ранее был назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве. Это заведение на улице Красина он упомянул в одном из своих стихотворений.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.