Раскрыт способ определить хорошую столичную пельменную

Костин отметил: если в зале заведения присутствуют грязь и неприятный запах, если сотрудники выглядят так, что хочется сбежать, а еда вызывает сомнение, это плохое заведение, и возвращаться в него не стоит.

Ранее был назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве. Это заведение на улице Красина он упомянул в одном из своих стихотворений.