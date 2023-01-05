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00:31, 05 января 2023
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Столичная Снегурочка раскрыла отношение к предложениям выпить на работе

Столичная Снегурочка раскрыла отношение к предложениям выпить на работе
Кадр: Playboy

Отношение к предложениям выпить на работе раскрыла в беседе с «Мослентой» столичная снегурочка Олеся Кико.

«Ну как можно предлагать выпить волшебникам, тем более на детском празднике? Знаете, все же зависит от того, как ты себя поставишь с самого начала. Мы с моим партнером приходим на праздник, и взрослые разевают рты, забывают о том, что мы ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка. Да у людей даже язык не повернется в таком случае предлагать алкоголь», — сказала она.

По словам Кико, предложения выпить чаще поступают на взрослых корпоративах, но она с Дедом Морозом всегда вежливо отказывается. В то же время Снегурочка отметила, что иногда на праздниках подвыпившие мужчины пытаются поухаживать, дарят цветы, такси бизнес-класса заказывают. Однако грязных приставаний клиенты никогда себе не позволяли. «Снегурочка, знаете ли, тоже может дать от ворот поворот», — заверила она.

Ранее Волочкова в образе Снегурочки развеселила пользователей сети. На снимке танцовщица позирует в фойе подмосковного отеля с Дедом Морозом — неизвестным мужчиной, переодетым в новогоднего волшебника.

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