Опубликовано видео отпевания Инны Чуриковой в Москве

На кадрах видно, что проводить артистку в последний путь собрались сотни людей. К гробу Чуриковой принесли венки и цветы.

По данным ТАСС, еще до начала отпевания в храм пришло более 200 человек. На церемонию также прибыли муж артистки, режиссер и сценарист Глеб Панфилов и сын Иван.

Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Позднее стало известно, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.