13:58, 17 января 2023
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Опубликовано видео отпевания Инны Чуриковой в Москве
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Видео отпевания и прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Церковный обряд проходит в Храме Христа Спасителя.
На кадрах видно, что проводить артистку в последний путь собрались сотни людей. К гробу Чуриковой принесли венки и цветы.
По данным ТАСС, еще до начала отпевания в храм пришло более 200 человек. На церемонию также прибыли муж артистки, режиссер и сценарист Глеб Панфилов и сын Иван.
Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Позднее стало известно, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.