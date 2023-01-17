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13:58, 17 января 2023
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Опубликовано видео отпевания Инны Чуриковой в Москве

Опубликовано видео отпевания Инны Чуриковой в Москве
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Видео отпевания и прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Церковный обряд проходит в Храме Христа Спасителя.

На кадрах видно, что проводить артистку в последний путь собрались сотни людей. К гробу Чуриковой принесли венки и цветы.

По данным ТАСС, еще до начала отпевания в храм пришло более 200 человек. На церемонию также прибыли муж артистки, режиссер и сценарист Глеб Панфилов и сын Иван.

Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Позднее стало известно, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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