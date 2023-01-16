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06:48, 16 января 2023
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Москвичам объяснили связь Палочного переулка с палками

Москвичам объяснили связь Палочного переулка с палками
Фото: © Сергей Рыбин / Фотобанк Лори

Происхождение названия Палочного переулка, который соединяет в столице улицы Электрозаводскую и Суворовскую, и его связь с палками объяснили фолловерам авторы Telegram-канала «История Москвы».

«Когда слышишь название "Палочный переулок", первое, что приходит в голову, — мысль о том, что место как-то связано с палками. Например, здесь осуществлялись какие-то телесные наказания или делали постройки из палок. Но нет, ничего подобного здесь не происходило», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, в этом месте во времена правления царя Петра Великого был плац Преображенского полка. Согласно одной из версий, название переулка связано с тем, что на учениях и во время отработки приемов часто использовались не дорогие мушкеты, а простые палки.

Ранее стало известно о предыдущем названии Марксистской улицы в Москве. Еще в начале прошлого века одна из главных центральных столичных улиц называлась Пустой, так как раньше там не было никаких построек.

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