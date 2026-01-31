Опубликовано 31 января 2026, 04:141 мин.
Панда Катюша из Московского зоопарка помедитировала на качелях
Панда Катюша из Московского зоопарка покачалась на качелях.
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Панда Катюша из Московского зоопарка покачалась на качелях и помедитировала. Это попало на видео, учреждение опубликовало ролик в своем Telegram-канале.
«У Катюши сеанс медитации», — говорится в подписи к видео.
На кадрах можно увидеть Катюшу, медленно качающуюся на деревянных качелях. Животное сидит к зрителям спиной. Потом Катюша ложится на спину, переворачивается и слезает с качелей.
