Панда Катюша из Московского зоопарка помедитировала на качелях

Панда Катюша из Московского зоопарка покачалась на качелях и помедитировала. Это попало на видео, учреждение опубликовало ролик в своем Telegram-канале.

«У Катюши сеанс медитации», — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть Катюшу, медленно качающуюся на деревянных качелях. Животное сидит к зрителям спиной. Потом Катюша ложится на спину, переворачивается и слезает с качелей.

Ранее панда Катюша из московского зоопарка порадовалась сугробам. Она походила по заснеженной территории, покаталась с горки и повалялась в снегу.