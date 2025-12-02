Пассажиров сломавшегося «Сапсана» отправили в Москву резервным поездом

Стартовавший из Санкт-Петербурга в Москву скоростной поезд «Сапсан» сломался на полпути. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали, что поезд остановился примерно через полчаса после отправления. Сперва в вагонах отключили розетки, а затем в составе погасло освещение. После этого более 400 человек высадили на станции Ушаки, где они дожидались резервного «Сапсана». Лишь спустя четыре часа путешественников посадили в другой поезд, и они продолжили путь.

Октябрьская железная дорога извинилась за инцидент. Там напомнили, что за доставленные неудобства пассажирам полагается компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда (билет и плацкарта).

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице появится новый вокзал «Серп и Молот». «Он станет одним из крупнейших транспортных хабов, который объединит удобной и быстрой пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро "Римская", "Площадь Ильича", а также наземный транспорт», — пояснил градоначальник.