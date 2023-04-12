Перечислены главные качества жителей центрального района столицы

Главные качества жителей одного из центральных районов столицы — Покровки — перечислила в беседе с «Мослентой» автор популярного Telegram-канала «Покровка и все мерзости» Евгения Юдженич.

«На Покровке обитают довольно внимательные к району и небезразличные жители. Они следят за сохранением исторического наследия и вообще — за соблюдение закона. Это активные и прокаченные современные люди, которые готовы во все вникать и что-то менять вокруг себя», — сказала москвичка.

По словам Юдженич, место на Покровке найдется любому, но тут не принимаются понты и искусственность. Местные жители поддерживают атмосферу района, общаются, помогают друг другу. В этом им, в частности, помогает чат в Telegram.

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