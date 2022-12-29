Психолог призвала родителей дольше поддерживать детскую веру в Деда Мороза

Психолог Ирина Леонова призвала родителей как можно дольше поддерживать веру в Деда Мороза у детей. Своим мнением по этому поводу она поделилась в беседе с «Мослентой».

«Как психолог и мама я считаю, что важно поддерживать веру в чудо у ребенка настолько долго, насколько это возможно. Нет никакой нормы, согласно которой в определенном возрасте нужно вызывать его на разговор и разрушать его веру в волшебство», — пояснила специалист.

По ее словам, если от ребенка поступит конкретный вопрос «Существует ли Дед Мороз?», то, перед тем как дать ответ, стоит учесть его возрастные особенности. Не стоит проводить серьезный разговор с пятилетним малышом по поводу существования Деда Мороза и Снегурочки. Очень хорошо, когда у ребенка есть ощущение волшебства, праздника, ожидание чуда, отметила психолог.

Однако дети могут узнать печальную новость не от родителей, а, к примеру, от старших товарищей. Здесь уже родитель может действовать на свое усмотрение. Нужно выяснить, поверил ли ребенок в сказанное или нет, и от этого ответа отталкиваться. Если слова друзей не повлияли на его веру, то нужно согласиться с мнением малыша. А если ребенок поверил и расстроился, то необходимо поговорить с ним о его чувствах и поддержать его, продолжила Леонова.

«Если вы считаете, что ребенок не готов воспринять эту новость, то можно предложить ему съездить в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг и убедиться в его существовании. Но активно переубеждать малыша тоже не стоит, ведь так может возникнуть недоверие к вам», — порекомендовала психолог.

Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза.