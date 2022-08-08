Стали известны подробности музыкального пиратства в России

Подробности истории музыкального пиратства в России «Мосленте» рассказал хозяин самого большого магазина на старой «Горбушке» Сергей Окуляр.

«У меня был свой логотип — Окуляр, свой флаг. Я купил графитовую удочку 12 колен, на самую верхотуру вывешивал пиратский флаг, пониже — свой. Колонки ревели так, что люди, которые торговали напротив, меня просто ненавидели. Помню во времена борьбы с пиратством статью в "Московском Комсомольце". Дмитрий Шарыгин писал про Горбушку: "Что я вижу? Грохочет музыка и висит пиратский флаг. Куда смотрит милиция?"», — поделился собеседник.

По его словам, он копировал первые DVD и Video-CD, когда на болванку можно было записать видео — поначалу только один час четыре минуты. «Я переформатировал все в этот формат, и он года два был очень популярен, потому что стоил в три раза дешевле, чем DVD. А потом уже интернет накрыл все. И разговор о пиратстве канул в Лету. Сейчас наше государство уже доказывает, что пиратство — это хорошо, борьба с Америкой. Все, за что нас гоняли, оказалось героизмом.», — добавил Окуляр.

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