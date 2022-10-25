Россиян предупредили об опасных письмах с «отсрочкой от армии»

Об опасности зараженных электронных писем с «отсрочкой от армии» предупредили россиян. О схеме злоумышленников РИА Новости рассказали в «Лаборатории Касперского».

Атакующие сделали таргетированную рассылку в крупные компании. К письмам они прикрепили файл Word с названием, содержащим слова «отсрочка от призыва». «В документе был текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы», — пояснили специалисты.

При открытии документа на компьютер скачивался вредоносный файл. На командный сервер отправлялась информация о зараженной системе, после чего злоумышленники получали доступ к запрашиваемым по команде файлам. По словам «Лаборатории Касперского», главной целью атакующих стал шпионаж.

«Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках. Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками», — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным. С помощью нее злоумышленники выманили у пенсионера 700 тысяч рублей.