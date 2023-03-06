Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве

В феврале жители столичного района Косино-Ухтомский подхватили распространившийся в интернете слух, что якобы за МКАД, на Святом озере, начнут строить большую мечеть. «Мослента» выяснила, что источником слуха является публикация в социальной сети.

«В соцсетях посты о том, что рядом со Святым озером начинается строительство мечети, стали появляться 17 февраля. При этом источник информации нигде не назывался, а история день ото дня обрастала новыми подробностями: писали, что на этом месте появится целый комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром», — говорится в статье.

Жители Косино-Ухтомского района создали чат, где началось бурное обсуждение происходящего. Слуху поверили и начали выяснять, почему решение о строительстве такого объекта было принято в обход общественных слушаний.

При этом информация, прикрепленная к забору вокруг спорной площадки между Косинским шоссе и Салтыковской улицей, осталась незамеченной. Между тем на информационном стенде был размещен паспорт строящегося объекта. В нем прописано: на этом месте строится ТПУ.

Ранее слухи о строительстве крупнейшей мечети в спальном районе напугали москвичей.