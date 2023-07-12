Раскрыты главные плюсы и минусы одного из известных южных городов
Жительница Астрахани раскрыла главные плюсы и минусы родного города.
Главные плюсы и минусы родного города раскрыла «Мосленте» жительница Астрахани Руфина Аймаганбетова.
«Астрахань находится на третьем месте по добыче природного газа в России. Соответственно, у нас базируется свой центр «Газпрома». Работа в этой компании считается одной из самых престижных в городе из-за высоких зарплат. Хорошо получают и предприниматели, которые смогли развить в городе свой бизнес», — заявила она.
При этом, заметила Аймаганбетова, средний заработок астраханцев остается на уровне 17-25 тысяч рублей, что очень мало, ведь цены на все товары здесь такие же, как в Москве.
Рабочих мест катастрофически не хватает. Из-за этого многие молодые люди уезжают в более крупные города, чтобы найти там работу
К явным минусам Астрахани собеседница «Мосленты» также отнесла обилие ветхих домов, жители которых годами не могут дождаться переселения в новые квартиры. Помимо этого, в городе есть проблемы с дорогами.
«В остальном Астрахань — хороший город с развитой инфраструктурой. На каждом шагу есть школы, детские сады, больницы и поликлиники. А самый главный плюс — это местные жители, добрейшие, очень простые и душевные люди, которые всегда придут на помощь», — подчеркнула Аймаганбетова.
Ранее плюсы и минусы «жизни на чемоданах» раскрыл известный путешественник, автор и ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов.