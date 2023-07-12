Раскрыты главные плюсы и минусы одного из известных южных городов

Главные плюсы и минусы родного города раскрыла «Мосленте» жительница Астрахани Руфина Аймаганбетова.

«Астрахань находится на третьем месте по добыче природного газа в России. Соответственно, у нас базируется свой центр «Газпрома». Работа в этой компании считается одной из самых престижных в городе из-за высоких зарплат. Хорошо получают и предприниматели, которые смогли развить в городе свой бизнес», — заявила она.

При этом, заметила Аймаганбетова, средний заработок астраханцев остается на уровне 17-25 тысяч рублей, что очень мало, ведь цены на все товары здесь такие же, как в Москве.