Москвичи рассказали о плюсах и минусах жизни в легендарном районе столицы

Жители одного из самых легендарных районов столицы — Северного Чертанова — рассказали «Мосленте» о его плюсах и минусах.

«Чертаново — московский советский спальник, особой красотой он не отличается. Почти все дома на Чертановской улице — типовые панельные девятиэтажки, но в проекте некоторых из них не предусмотрен радиатор на кухне! Его просто нет. Все отапливается стояками», — поделилась прожившая в районе десять лет и год назад переехавшая в другое место Анна. По этой причине в зимнее время ее квартира превращалась в «уютную барокамеру», находиться в которой без шерстяных носков и теплого свитера было очень сложно.

Анна отметила, что в целом район для жизни удобен: практически на каждом шагу есть магазины и аптеки, кафе и пиццерии, салоны красоты и фитнес-клубы, аллеи и небольшие народные парки, кинотеатры. Она добавила, что также в Чертанове Северном нет никаких проблем с транспортом — есть метро, автобусы и микроавтобусы, трамваи, такси всегда приезжает очень быстро.

Менеджер по продажам Евгения тоже отметила удобство и комфорт района, она обратила внимание на то, что он день за днем становится все зеленее. «Мне нравится, как проходит озеленение района. Например, аллея, идущая от южного выхода из метро, когда-то была довольно заброшенной, но сейчас ее благоустроили, и она выглядит прекрасно. По ней действительно приятно пройтись», — сказала она.

К минусам Северного Чертанова Евгения отнесла отношения между соседями, которые стали более прохладными. «Мне грустно, что сейчас люди здесь все меньше общаются с соседями. Больше нет такого единения между людьми, которые живут в одном доме, в одном подъезде. Когда ушло поколение наших бабушек и прабабушек, там стало намного холоднее», — призналась она.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в одном из северных районов города — Бибирево. Они отметили хорошую экологическую обстановку в районе, где много деревьев, есть парки и даже лес.