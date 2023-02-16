Жители одиозного в прошлом района Москвы назвали его плюсы и минусы

Плюсы и минусы одного из самых одиозных в прошлом района Москвы — Вешняков — «Мосленте» назвали его нанешние жители.

«Сегодня Вешняки — это довольно тихое место. Все компактно и спокойно. После того как в 2010-х убрали рынки и самострой вокруг метро «Выхино» и на Вешняковской улице, стало очень комфортно и даже сонно», — поделилась частный преподаватель Ольга Аксенова. Она уточнила, что теперь у нее есть ощущение безопасности во время прогулок по району, а раньше его не было.

Главной причиной своего переезда в Вешняки москвичка назвала местные парки — Кусковский парк и примыкающий к нему парк «Радуга», который сейчас активно облагораживают. «Там проложили дорожки, высадили деревья, в прошлом году привели в порядок пруд и набережную, организовали несколько кофе-точек и мест, где можно купить хот-доги или еще какую-то еду», — рассказала она.

По словам Аксеновой, в последние годы по территории Вешняков удобно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам, чего не было в прошлом. «Например, в 90-е рядом с моим домом был один из самых аварийных перекрестков. Но потом везде поставили светофоры, переделали разметку, и теперь все ездят относительно вежливо», — отметила она.

К числу минусов собеседница «Мосленты» отнесла тот факт, что одну из улиц стали использовать в качестве дублера МКАДа, если нужно свернуть на хорду и ехать в сторону центра. «В итоге в этом месте постоянно образуется большая пробка. При этом на Вешняковской, центральной в районе улице благодаря хорде машин стало меньше», — пояснила она.

Серьезным минусом Аксенова считает отсутствие в районе кафе, где можно провести время с близкими. «Есть множество мест, где можно взять что-то на вынос или купить какие-нибудь бургеры с картошкой фри, но заведения, куда ты можешь прийти и полноценно посидеть, в районе нет», — заметила женщина.

Неудобной назвал сегодняшнюю ситуацию с транспортом в Вешняках 54-летний житель района Алексей Челищев. «Рядом с входом на станцию метро "Выхино" была построена эстакада Северо-Восточной хорды, под ней прорыли один переход, второго не сделали, хотя такая возможность была. Автобусы останавливаются очень далеко от входа на станцию, и дойти до него пожилым людям и инвалидам сложно», — заявил он.

По словам Челищева, многие места в районе «ветшают». Так, в благоустроенном парке «Радуга» не поддерживают порядок, спортивный клуб «Марк Аврелий», куда он ходил много лет, закрыли, как и кинотеатр «Энтузиаст», который давно стоит заброшенным.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в Северном и Южном Медведкове. В частности, они упомянули о ситуации с парковками.