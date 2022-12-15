Раскрыт способ побороть связанный с новогодней суетой стресс

Способ побороть связанный с новогодней суетой стресс раскрыла в беседе с «Мослентой» врач-психотерапевт Полина Свечникова.

Она посоветовала не добавлять себе дополнительных проблем, связанных с организацией праздника, если человек и без того перегружен.

«Если вы находитесь в постоянном стрессе, самое лучшее, что можно сделать, — включить энергосберегающий режим и начать бережно относиться к себе. Нужно честно признаться: делать все идеально, идет ли речь о подарках или о лучшем месте для праздника, не обязательно. Нет острой необходимости устроить все так, как на фото в модных журналах или блогах в соцсетях, где все сияет», — сказала специалист.

По словам Свечниковой, лучше сберечь силы, чем добраться до новогодней ночи на последнем издыхании и ничего вообще не почувствовать, оказаться не в состоянии даже обратить внимание на всю эту праздничную атмосферу.

Ранее были названы опасные последствия стресса для организма человека. Как сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, затяжной стресс может привести к возникновению различных заболеваний.