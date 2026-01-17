Опубликовано 17 января 2026, 10:251 мин.
Под Москвой заметили и сняли на видео «очень набожного кота»
Кота с крестом на шее заметили в подмосковной Балашихе.
В подмосковной Балашихе заметили черного кота, которого в сети прозвали «очень набожным». Животное попало на видео, ролик публикует Telegram-канал «Москва сейчас».
На кадрах видно, что на шее кота висит крупный крест. Животное при этом находится на улице и выглядит испуганным.
