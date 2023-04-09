Стали известны подробности самого мощного наводнения в Москве

Подробности самого мощного за всю историю наводнения в Москве стали известны «Мосленте». Стихийное бедствие сделало российскую столицу похожей на Венецию.

115 лет назад, в апреле 1908 года, улицы Москвы превратились в каналы, по котором текли бурные потоки воды. Вода плескалась и у стен Кремля, и у подножия Храма Христа Спасителя. Единственным способом передвижения тогда были лодки.

Весна в тот год выдалась необычайно жаркая. Снег начал стремительно таять, а вода в реках — подниматься. Первым делом затопило деревни Мневники и Терехово Хорошевской волости Московского уезда, но вскоре беда пришла и непосредственно в столицу. Затопило Зарядье, Кадаши, Зацепу Хамовники, Лужники, Арбат, Пресню, Дорогомилово.

Всего затопило почти пятую часть города, почти 100 километров улиц и переулков. По имеющимся данным, уровень воды в Москве-реке местами поднялся почти до девяти метров.

Электрическая станция французского общества, дававшая энергию Москве, была выключена, поэтому популярными товарами стали свечи и керосиновые лампы. Хорошо продавались также сам керосин, резиновые сапоги и плащи.

Большое количество человек погибло. Многие из тех, кого унесли бурные волны, числились пропавшими без вести.

Ранее были опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве.