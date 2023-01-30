Раскрыты подробности о выставленном на продажу здании архитектора Мельникова

На популярной платформе по покупке и аренде недвижимости было выставлено объявление о продаже за 830 миллионов рублей одного из 11 сохранившихся в Москве зданий, спроектированных главным архитектором советского авангарда Константином Мельниковым. Подробности о переделанном под бизнес-центр трехэтажном клубе Дорхимзавода «Мосленте» раскрыла исполняющая обязанности директора Государственного музея Мельниковых Анна Кистанова.

«Даже когда речь шла о выплате компенсации внукам Мельникова, оценка его дома шла по стоимости квадратного метра в этом районе. Только так. Здесь не учитывается нюанс, касающийся архитектора здания. Неудивительно, что бывший клуб Дорхимзавода выставляется на продажу по средней цене офисной недвижимости своего района», — объяснила она.

Выставленное на продажу здание — один из шести клубов Мельникова (пять из них построено Москве, шестой находится в Ликино-Дулево). Все они сохранились до наших дней, отметила Кистанова.

«Заказы на их постройку Мельников получил в 1927 году. Клубы "Свобода", "Каучук", ДК в Ликино-Дулево и этот клуб на Бережковской набережной Константин Степанович делал по заказу профсоюза химиков. Здесь здание строилось для рабочих Дорогомиловского химического завода, отсюда и название», — рассказала собеседница «Мосленты».

Она уточнила, что клуб Дорхимзавода — один из самых маленьких по количеству посадочных мест в зрительном зале клубов Мельникова.

При строительстве Мельников столкнулся с непониманием со стороны заказчиков. Он придумал многофункциональное здание с раздвижными стенами, но от этого проекта отказались, продолжила исполняющая обязанности директора музея. «Константин Степанович предлагал совмещать уровни зрительного зала, чтобы люди с верхней части балконов могли видеть все, что происходит на сцене, и таким образом увеличивать количество мест для мероприятий. Но это не было принято», — сказала она.

Эскизы фасада отличаются от того, что было сделано в итоге. Мельников планировал разместить на них надписи «Кино» и «Театр», по типу плакатов. «В архиве архитектора у нас по этому проекту очень мало информации — только два графических листа и одна фотография процесса стройки», — поделилась Кистанова.

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