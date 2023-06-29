Инженер раскрыла подробности «спасения» выходов трех станций метро

Пожилые эксперты оо строительству метро помогли правильно распределить выходы «Белорусской», «ВДНХ» и «Павелецкой» станций, призналась «Мосленте» инженер столичного метро Татьяна Мазаник.

Мазаник рассказала, что она и ее коллеги прислушиваются к пожилым специалистам, поскольку у них больше опыта. Так, при проектировании «Белорусской», «ВДНХ» и на «Павелецкой» работники с большим стажем помогли понять, что на выбранных инженерами местах располагать выходы нельзя.

«Там в свое время был какой-то вывал, все залили бетоном, с поверхности провалилось здание. На том месте, куда все ушло, сейчас стоит поликлиника. Так что после этого совета мы быстренько свернулись и туда не пошли. А не было бы наших стариков, неизвестно, чем бы дело закончилось», — объяснила собеседница «Мосленты».

Ранее инженер московского метро раскрыла детали строительства станции «Третьяковская».