Инженер московского метро раскрыла детали строительства станции «Третьяковская»

Детали строительства «Третьяковской» раскрыла в беседе с «Мослентой» инженер московского метро Татьяна Мазаник. Она призналась, что это была ее первая станция.

«Первая моя станция — "Третьяковская". Мы еще малыми детьми были, и наша руководительница, Алла Григорьевна Чернякова, брала на себя всю ответственность. Что мы могли? Исполнять ее задания», — сказала эксперт.

Создание целого комплекса заинтересовывало молодых специалистов, но иногда возникали мысли по поводу смены объекта, например, возведения мостов. Однако, по словам собеседницы «Мосленты», масштаб работ и постоянные новые задачи заставляют остаться создавать метро.

Помимо вестибюлей и переходов, создается много невидимых для пассажиров помещений, в которых контролируется работа подземного транспорта. Инженеры сталкиваются с большим объемам задач, а не просто «перекладывают папки с места на место», отметила Мазаник.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро.