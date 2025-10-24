Подросток из Подмосковья держал дома смертельно опасных змей

В подмосковном Пушкино 15-летний подросток, проживающий с бабушкой и дедушкой, в качестве домашних питомцев содержал крайне ядовитых змей — среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Укус каждой из них смертельно опасен для человека. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Для содержания и разведения подобных змей требуется специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают», — отмечается в публикации.

Необходимые документы на рептилий также оформлены не были. Змей у подростка изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.

