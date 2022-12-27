Определены наиболее подверженные травмам в новогодние праздники люди

Наиболее подверженных травмам в новогодние праздники людей определил в беседе с «Мослентой» заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов.

«Больше всего в праздники травмам подвержены мужчины и дети. Первые — в силу специфики своего характера и образа жизни. Все мы прекрасно это понимаем. Детские травмы возникают в силу активности в праздники. Это же каникулы», — сказал специалист.

Самыми частыми у детей Данилов назвал травмы головы и конечностей. В большинстве своем причинами тому оказываются оставление ребенка без присмотра и зимние развлечения. В топе травматичной атрибутики новогодних праздников, по мнению врача, находятся санки и «ватрушки». Опасны также петарды и фейерверки, поскольку они могут взрываться прямо в руках, а обжигать не только кожу, но и глаза.

Ранее врач дал советы по действиям при обморожении. Обморожение опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Поэтому если вы находитесь на улице, нужно обращать внимание на симптомы.