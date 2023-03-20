Дворник нашел похожий на гранату предмет у жилого дома в Москве

Дворник нашел похожий на гранату предмет у жилого дома на юго-востоке Москвы и вызвал саперов, об этом экстренным службам сообщил работник государственного бюджетного учреждения «Жилищник», передает телеканал «360».

По его словам, предмет, похожий на гранату, дворник обнаружил утром 20 марта возле многоэтажного дома на Братиславской улице. На место происшествия выехали полицейские и саперы, которые должны определить, является ли находка боеприпасом.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, пришедшего в военкомат с муляжом гранаты. Позже выяснилось, что он сбежал с военной службы из части в Нижнем Новгороде.