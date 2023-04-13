Задержание спецназом адвоката в Москве попало на видео

Задержание адвоката за угрозы гособвинителю на процессе в одном из столичных судов попало на видео, опубликованное ГСУ СК по Москве. На кадрах вооруженные автоматическим оружием спецназовцы укладывают подозреваемого на пол в подъезде дома и позже выводят его в наручниках.

«Сегодня следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта», — сказал «Мосленте» представитель столичного следственного органа.

По данным ведомства, в октябре 2022 года подозреваемый в зале заседаний одного из районных судов Москвы «демонстративно и вызывающе громко» угрожал применить насилие к гособвинителю.

В отношении защитника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). По месту жительства подозреваемого проведен обыск, о его результатах не сообщается.

Ранее сообщалось о задержании в Москве замначальника одной из столичных налоговых инспекций. Ее подозревают в получении крупных взяток во время работы на другой должности в системе ИФНС Москвы в 2016-2018 годах.