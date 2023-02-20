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07:37, 20 февраля 2023
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Названы самые популярные районы для покупки земли для частного дома в Москве

Названы самые популярные районы для покупки земли для частного дома в Москве
Фото: Brie Odom-Mabey / Unsplash

Самые популярные районы для покупки земли для строительства частного дома в столице были названы в материале «Мосленты». Наиболее выгодные предложения можно найти на территории ТиНАО.

Так, участок 12 соток в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2019 году можно было приобрести за семь миллионов рублей. В 12 минутах от дома располагается станция метро «Улица Дмитриевского». Участок меньшей площадью в 2022 году можно было приобрести за шесть миллионов рублей на улице Павлика Морозова в Южном Бутово.

Кроме того, в прошлом году с молотка ушел участок в деревне Троица вблизи поселения Вороновское всего за 2,2 миллиона рублей.

Ранее были названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы.

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