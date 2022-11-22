Кинолог назвал идеальные для города породы собак

Идеальные для города породы собак в преддверии крупнейшей выставки, которая пройдет 26-27 ноября в МВЦ «Крокус Экспо», «Мосленте» назвал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Для содержания в квартире подходят не очень крупные собаки-компаньоны, как йоркширские терьеры и чихуа-хуа, набравшие свою популярность в двухтысячных, а также корги, джек-рассел-терьеры, пудели, болонки, мелкие терьеры», — рассказал эксперт.

По его словам, такой выбор пород обусловлен тем, что современный ритм жизни не всегда позволяет заводить себе крупную собаку, которую, например, сложно везде брать с собой, или те породы, которые требуют очень серьезных нагрузок и занятий.

Голубев также пояснил, что некоторым собакам из-за физиологических и породных особенностей не подходит жизнь в квартире. Они активны, или им слишком тесно и жарко. Речь в большей степени идет о ездовых породах или крупных и массивных животных.

«Когда из-за модных тенденций люди заводили, например, среднеазиатских овчарок, кавказских овчарок, лаек или сенбернаров, они не всегда понимали, что такому животному будет очень сложно жить в квартире, особенно если она малогабаритная», — заключил кинолог.

Ранее кинолог назвал подстерегающие собак в холода болезни.