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13:01, 22 ноября 2022
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Кинолог назвал идеальные для города породы собак

Кинолог назвал идеальные для города породы собак
Фото: David Vives / Unsplash

Идеальные для города породы собак в преддверии крупнейшей выставки, которая пройдет 26-27 ноября в МВЦ «Крокус Экспо», «Мосленте» назвал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Для содержания в квартире подходят не очень крупные собаки-компаньоны, как йоркширские терьеры и чихуа-хуа, набравшие свою популярность в двухтысячных, а также корги, джек-рассел-терьеры, пудели, болонки, мелкие терьеры», — рассказал эксперт.

По его словам, такой выбор пород обусловлен тем, что современный ритм жизни не всегда позволяет заводить себе крупную собаку, которую, например, сложно везде брать с собой, или те породы, которые требуют очень серьезных нагрузок и занятий.

Голубев также пояснил, что некоторым собакам из-за физиологических и породных особенностей не подходит жизнь в квартире. Они активны, или им слишком тесно и жарко. Речь в большей степени идет о ездовых породах или крупных и массивных животных.

«Когда из-за модных тенденций люди заводили, например, среднеазиатских овчарок, кавказских овчарок, лаек или сенбернаров, они не всегда понимали, что такому животному будет очень сложно жить в квартире, особенно если она малогабаритная», — заключил кинолог.

Ранее кинолог назвал подстерегающие собак в холода болезни.

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