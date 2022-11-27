Раскрыты правила посещения ресторанов в одном из российских городов

Правила посещения ресторанов в одном из российских городов «Мосленте» раскрыла уроженка Тулы Валентина Львова.

«Тула находится достаточно близко от Москвы, чтобы рассчитывать и на финансовую, и на гурманскую составляющую одновременно», — предупредила Львова.

По ее словам, в городе есть и свой аналог московского «Пушкина» (он называется «Тургенев») с фуагра, и стейкхаусы с устричными. Можно найти вполне умеренные цены, однако комплексные обеды и бизнес-ланчи менее чем за 900 рублей можно найти только в будние дни.

Основная гастрономическая «тусовка» находится на улице Советская, дом 11. Следует попробовать грузинскую кухню от «Шардена», посетить ресторан Saldens Портерхаус, где можно заказать буйабес за 500 рублей, рамен — за 300 и свиную шейку — за 730. Ригатони со спаржей и куриной грудкой здесь обойдутся клиенту в 590 рублей.

«Приятное бистро — What eles. Богатый выбор среди брускетт, да и цены одного основного блюда — в районе 500 рублей. Девиз: "Неожиданные блюда из обычных продуктов"», — отметила обозреватель «Мосленты».

Еще одно любимое заведение гуляющих у Кремля — ресторан «Культура», где смешано множество стилей и историй. Говорят, раньше тут кормили благородных тульских барышень из Епархиального училища, а теперь в ресторане играет живая музыка. Блюда — от 500 рублей за пасту и выше, заключила уроженка Тулы.

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