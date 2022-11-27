Названы причины посетить один из российских городов

Причины, по котором нужно посетить один из российских городов — Тулу — «Мосленте» назвала обозревательница «Мосленты» Валентина Львова.

Львова рассказала, что в Тулу со стороны Москвы можно доехать либо на поезде, либо на автомобиле или автобусе. В первом случае путешественник оказывается на Московском вокзале, с которого частенько ездил в Ясную поляну Лев Толстой. Там же можно увидеть бронепоезд N13 Тульский рабочий, который был восстановлен по старым фотографиям.

Также можно посетить местный Кремль с обновленной набережной, отреставрированными соборами и современным пространством «Искра» с множеством кафе и галереями. На экскурсии она порекомендовала сходить в музей оружия и музей Тульского пряника и самовара.

По словам собеседницы «Мосленты», поесть в городе можно в ресторане «Тургенев», где подают фуагра или в «Saldens Портерхаус», где в меню есть буйабес, рамен, свиная шейка и ригатони со спаржей и куриной грудкой.

«Еще одно любимое заведение гуляющих у Кремля — ресторан "Культура", где смешано множество стилей и историй. Говорят, раньше тут кормили благородных тульских барышень из Епархиального училища, а теперь в ресторане играет живая музыка. Блюда — от 500 рублей за пасту и выше», — резюмировала Львова.

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