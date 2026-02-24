Появились подробности о мощном смертельном взрыве в Москве

Подробности о мощном взрыве в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС, публикует Telegram-канал Mash. По его данным, террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство у Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля.

Преступник скончался на месте. Погибший — старший лейтенант Денис Б. Ему было 34 года. У него остались супруга и двое детей.

Ранения получили еще двое сотрудников ДПС. Они находятся в больнице в стабильно-тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них множественные осколочные раны ног, рук и всего тела. Уточняется, что в момент взрыва все трое инспекторов находились в служебном авто.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося сотрудник Госавтоинспекции получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.