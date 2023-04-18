Архитектор напомнила историю появления главной неформальной точки в Москве

Историю появления главной неформальной точки в Москве — получившего народное прозвище «Яма» амфитеатра на Хохловской площади — напомнила в беседе с «Мослентой» ведущая Telegram-канала «Про странствие жизни», архитектор Нина Гринько.

«Раньше на этом месте долгое время была незавершенная стройка. Там буквально вырыли яму, которая наполнилась водой, и Яндекс-карты даже какое-то время определяли ее, как озеро», — рассказала Гринько.

По ее словам, долгое время не было ясно, какое будущее ждет это пространство в центре. Когда наконец было принято решение построить там бизнес-центр и рабочие начали копать, они обнаружили фрагмент белокаменной Китайгородской стены. «Поняли, что его нужно сохранить. Это сильная история, реальная память. В итоге КБ «Стрелка» и ландшафтное бюро DJAO-RAKITINE ltd. сделали проект, который мы видим сейчас — опоясывающий амфитеатр с пандусами. Очень красиво», — объяснила собеседница «Мосленты».

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