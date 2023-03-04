Раскрыты правила для отдыхающих в подмосковном лагере для взрослых

Правила для отдыхающих в подмосковном лагере для взрослых раскрыли «Мосленте» создательницы лагеря «Продленка» москвички Настя Красовская, Соня Большунова, Катя Сазоненкова и Саша Железнова.

«Есть определенные правила, но не очень строгие. Например, никаких запретов на телефоны нет. Мы все — люди взрослые, и если кому-то нужно срочно отвлечься на работу, то относимся к этому лояльно. "Детям" нельзя курить и пить алкоголь. За это мы снимаем очки», — рассказали они.

В «Продленке» особенно строго относятся к курению, так как бычками могут подавиться белки и птицы на территории лагеря. Вожатым и организаторам выпить можно — для них в лагере открыт бар. Но подъем в восемь утра и зарядка в любом случае не отменяются.

Такие запреты, по словам героинь интервью, помогают вернуть взрослых в детство. «Некоторые посетители лагеря даже прячутся и убегают от вожатых, которые застукали их где-то после отбоя, как провинившиеся подростки», — пояснили они.

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