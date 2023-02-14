Москвичка назвала правила романтических отношений с иностранцами

Москвичка Кристина в беседе с «Мослентой» назвала правила романтических отношений с иностранцами. Одним из них является ценность времени и личного пространства друг друга.

«С мужчиной мы всегда обсуждаем, какие месяцы проводим вместе и где. Вне этого времени каждый живет своей жизнью и своими целями», — рассказала собеседница, отметив, что такой вариант для нее подходит больше всего из-за того, что она живет на две страны.

По ее словам, иностранцы всегда также покрывают своей спутнице расходы по пребыванию в стране, совместным путешествиям и общему досугу. Однако, билеты до страны женщины чаще всего покупают сами.

Мужчины из других стран ценят в женщинах индивидуальность. Внутри иностранного сообщества не принято вгонять себя в какие-либо стандарты. Кроме того, них нет зацикленности на еде, поэтому женщину на кухне они воспринимают как праздник, с огромной благодарностью, а не как данность.

По словам жительницы Москвы, пока отношения объединяют людей, они есть. Если через несколько лет общие интересы заканчиваются, значит время этих отношений вышло.

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