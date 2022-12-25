Священник поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами
Священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами.
По словам служителя церкви, его приглашают отмечать Рождество в разные общины. Так, например, однажды он праздновал его с филиппинской общиной в Москве.
«Филиппины — католическая сверхдержава в Юго-Восточной Азии. Там проживает 200 миллионов человек, и большинство из них — католики», — отметил собеседник. Филиппинцы сейчас живут во всех странах мира, в том числе и в России. И на Рождество у них принято есть очень много мяса.
По его словам, разных уголках мира традиции также будут разными. Они не могут быть абсолютно едиными для всех.
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