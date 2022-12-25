Священник поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами

Священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами.

По словам служителя церкви, его приглашают отмечать Рождество в разные общины. Так, например, однажды он праздновал его с филиппинской общиной в Москве.

«Филиппины — католическая сверхдержава в Юго-Восточной Азии. Там проживает 200 миллионов человек, и большинство из них — католики», — отметил собеседник. Филиппинцы сейчас живут во всех странах мира, в том числе и в России. И на Рождество у них принято есть очень много мяса.

По его словам, разных уголках мира традиции также будут разными. Они не могут быть абсолютно едиными для всех.

Ранее семейные россияне заявили о готовности к сюрпризам на Новый год.