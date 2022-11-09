Стало известно о главных предпочтениях столичных туристов

О главных предпочтениях столичных туристов «Мосленте» стало известно в ходе разговора с руководителем консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андреем Шемякиным.

«Сегодня ниша загородного и доступного отдыха очень востребована, и в ближайшей перспективе спрос будет только расти», — рассказал Шемякин в интервью.

По его словам, российские туристы все чаще хотят отдыхать в стильных, бутиковых отелях с персонализированным сервисом. Чтобы поддерживать такой подход на высоком уровне, отель должен быть в пределах 100 номеров. Направляясь на отдых туристы хотят получить минимум внешнего шума, максимум уединения и персональный подход к решению проблем.

Поколение Z (молодые люди, родившиеся с 1995 по 2010 год и полностью сформировавшиеся под влиянием гаджетов и интернета — «Мослента») сегодня более платежеспособно, но не гонится за «золотыми унитазами». Они ценят в отелях отказ от пластика, уважают программы по переработке и использованию вторсырья, готовы заплатить дороже, если будут знать, что постельное белье и полотенца стираются безвредной для окружающей природы химией. Так отдых «зумеров» становится полноценными, а их психологическое восстановление не вредит природе и окружающей среде, продолжил руководителем консалтинговой компании.

Эксперт добавил, что сейчас молодое поколение чаще выбирает места, где можно обитать полностью автономно, с минимальным контактом с персоналом — чат с ресепшеном по всем вопросам, заказ еды в номер через электронное меню и, экспресс-чекаут без изнурительных очередей. Важно и наличие специально оборудованных мест для уединения — лавочки с видом на воду, беседки в чистом поле, но с работающим Wi-Fi, возможность совершать пешие прогулки людям с любым уровнем физической подготовки.

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