16:25, 28 декабря 2022
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Названы преимущества открытой после реконструкции эскалаторной галереи в Москве
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Преимущества открытой после реконструкции эскалаторной галереи в Москве назвала «Мослента».
«С открытием галереи станция "Воробьевы горы" снова оказалась удобно соединена с улицей Косыгина. Путь от метро до главного здания МГУ сократился с 40 до 15 минут, а до смотровой площадки, канатной дороги и горнолыжного комплекса — с 22 до 11 минут», — говорится в материале.
Из-за большей доступности к этой станции столичной подземки ожидается рост пассажиропотока. До этого она была одной из наименее загруженных в Москве.
Ранее сообщалось, что эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах спустя 40 лет. У пассажиров столичного метро фактически появился еще один вестибюль станции, который работает с 5:30 утра до 00:50 ночи.