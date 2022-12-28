Названы преимущества открытой после реконструкции эскалаторной галереи в Москве

Преимущества открытой после реконструкции эскалаторной галереи в Москве назвала «Мослента».

«С открытием галереи станция "Воробьевы горы" снова оказалась удобно соединена с улицей Косыгина. Путь от метро до главного здания МГУ сократился с 40 до 15 минут, а до смотровой площадки, канатной дороги и горнолыжного комплекса — с 22 до 11 минут», — говорится в материале.

Из-за большей доступности к этой станции столичной подземки ожидается рост пассажиропотока. До этого она была одной из наименее загруженных в Москве.

Ранее сообщалось, что эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах спустя 40 лет. У пассажиров столичного метро фактически появился еще один вестибюль станции, который работает с 5:30 утра до 00:50 ночи.