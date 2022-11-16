Названа причина отлова столичных кошек

Причину отлова кошек на территории Аптекарского огорода в столице «Мосленте» назвал куратор оранжерей городского пространства Алексей Филин. По его словам, из-за недавнего открытия субтропической оранжереи пришлось принять особые меры.

«Субтропическая оранжерея была закрыта несколько лет, местные коты привыкли в ней зимовать. Но и после открытия оранжереи для посетителей с наступлением холодов коты потянулись туда. А ведь кошки и оранжерея — вещи несовместимые», — заявил Филин.

Периодически в оранжерее проводятся обработки против вредителей, используемые при этом препараты достаточно опасны, объяснил собеседник «Мосленты». «Во время обработок мы выгоняем котов из оранжереи, копаем специальные лазы, чтобы они там спаслись. Но, сами понимаете, за всеми уследить невозможно. Мы каждый раз боимся, что кто-то из них сильно отравится», — сказал он.

Филин упомянул также о локальных обработках и хранении в оранжерее удобрений, которые также могут предоставлять опасность для животных. «Я уже не говорю о том, что кошки повреждают наши коллекции, потому что кошачьи экскременты и растения — тоже вещи несовместимые», — добавил собеседник «Мосленты».

В связи со сложившейся ситуацией руководство Аптекарского огорода приняло решение обратиться в городские службы отлова кошек, продолжил Филин. «В специальных клиниках их будут стерилизовать, если надо — подлечат, а также вакцинацию проведут. Дальше будем поступать по обстоятельствам. Каких-то кошек можно социализировать, остальные останутся на нашей территории. Но пока все эти вопросы еще обсуждаются», — рассказал он.

Филин подчеркнул, что все сотрудники Аптекарского огорода очень любят кошек и хотят действовать им во благо. Но от ответа на вопрос, в какую именно организацию по отлову животных обратился Аптекарский огород, и почему не возникло идеи прибегнуть к помощи Фонда защиты городских животных и волонтеров, он уклонился. «Руководство попросило нас не давать комментариев на этот счет. Есть официальная позиция, с которой можно ознакомиться на нашем официальном сайте и на наших официальных страницах в социальных сетях», — сказал куратор оранжерей.

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